Полковник за свої "послуги" брав 9 тис. доларів.

Державне бюро розслідувань затримало посадовця Міністерства оборони України, який за хабарі переправляв військовозобов'язаних за кордон.

"Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання ним хабаря у сумі 9 тис. доларів. Посадовцю повідомлено про підозру в незаконному оформленні документів про зняття військовозобов'язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон", – повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зауважується, що полковник Міноборони України за свої "послуги" брав 9 тис. доларів. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби.

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Так, посадовця було затримано співробітниками ДБР спільно з СБУ під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов'язаних.

"У ході досудового розслідування було проведено низку обшуків. За місцем проживання підозрюваного вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті", – йдеться у повідомленні.

Високопосадовець підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до дев'яти років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Досудове розслідування триває. Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Діяльність ДБР: гучні справи

11 березня в мережі зʼявилося відео, на якому командир побив солдата-строковика в одній з військових частин Житомирської області. За фактом цього інциденту Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування.

У лютому 2023 року в Дніпропетровській області правоохоронці СБУ та ДБР викрили наркоугруповання, щомісячний прибуток якого становив 12 млн гривень. Аби легалізувати кошти, організатор вкладав їх у власний комплекс у Львівській області.

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