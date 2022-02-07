Медики діагностували в одного з потерпілих серйозні травми.

У Запоріжжі водій сервісу Bolt накинувся з кулаками на пасажирів, а потім втік з місця події.

Про це повідомляє Telegram-канал "Це Запоріжжя".

Потерпілі розповіли, що спочатку водій автомобіля з реєстраційним номером КА7203АТ заздалегідь зазначив, що прибув на місце, хоча насправді ще перебував у дорозі. Через це клієнту почав нараховуватись простій.

Пасажири зробили чоловіку зауваження, коли він нарешті приїхав. У відповідь водій зі словами "Ти чого дверима грюкаєш, с*ка?" накинувся на пасажирів – чоловіка та жінку. Після сутички він поїхав, вигнавши людей з автівки.

Медики діагностували у чоловіка-пасажира контузію та гематоми повік.

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