Непритомну жінку знайшла сусідка біля під’їзду будинку.

У Києві водій таксі пригостив пасажирку кавою із "сюрпризом", а потім обікрав її та залишив непритомною на морозі. Непритомну жінку випадково знайшла сусідка біля під’їзду будинку.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Інцидент трапився 29 січня. Потерпіла пізно ввечері викликала таксі через мобільний застосунок. Дорогою водій повідомив, що заїде на АЗС, щоб заправитися. Пасажирка не заперечувала.

На заправці водій люб’язно пригостив пасажирку кавою, але попередньо підмішав в напій сильнодійну психотропну речовину.

Під дією психотропу жінка знепритомніла. Після цього таксист забрав всі цінні речі жертви та мобільний телефон, а потім залишив її без свідомості біля під'їзду багатоповерхового будинку.

Потерпілу виявила сусідка. На місце події виїхали медики. Вони діагностували у постраждалої серйозне медикаментозне отруєння. Вона майже добу провела в комі.

Поліція оперативно відстежила зловмисника за камерами відеонагляду. Ним виявився 24-річний громадянин Туркменістану. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Чоловіка затримали. Якщо його вина в суді буде доведена, то він понесе покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Читайте такожВимагав "уявний" борговий мільйон доларів: у Києві затримано іноземця (фото)Як повідомляв УНІАН, раніше темношкірий хлопець, який підписаний в Instagram як robe_mood, поскаржився, що в неділю, 23 січня, в Києві водій однієї зі служб таксі вдарив його в обличчя після прохання.

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