Фігурант справи вимагав, щоб його не повертали в СІЗО.

У Приморському районному суді Одеси порізав собі шию чоловік, який був затриманий в грудні 2020 року за погрозу підірвати Mcdonald's, розташований на вул. Дерибасівській.

Як повідомив УНІАН суддя-спікер з кримінальної спеціалізації зазначеного суду Віктор Іванов, інцидент стався 3 лютого в залі засідань, після того, як фігуранту було продовжено запобіжний захід - утримання в СІЗО.

Зокрема, чоловік, 1988 р. н., уламком леза порізав собі шию, і вимагав, щоб його не відправляли до слідчого ізолятора. У потерпілого пішла кров, він не підпускав до себе конвоїрів, погрожуючи, що доведе «спробу суїциду до кінця».

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«В результаті, його заспокоїли..., і на місці надали необхідну допомогу. Тілесне ушкодження, яке громадянин встиг собі нанести, не становить небезпеки для життя", - зазначив Іванов.

За даними представника суду, цей фігурант вже тричі притягувався до кримінальної відповідальності - за крадіжку, грабіж і розбій.

За деякими даними, однією з причин, по якій громадянин завдав собі порізи в залі суду, могли стати проблеми у відносинах з іншими ув'язненими, які утримуються в СІЗО.

Що відомо про "мінування" Mcdonald's в Одесі

10 грудня 2020 року в центрі Одеси був затриманий чоловік, який погрожував підірвати Mcdonald's, розташований на вул. Дерибасівській.

Чоловік увійшов до закладу, тримаючи руку під курткою, повідомив адміністрації кафе, що у нього граната, яку він підірве, і зажадав викликати поліцію.

На місце події оперативно прибули поліцейські, будівлю оточили. В дію ввели спеціальну поліцейську операцію»Грім".

Чоловіка затримали, будь-яких вибухових пристроїв у нього не виявилося.

Він сказав, що такий вчинок зробив через «життєві труднощі».

За даним фактом розпочали провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова