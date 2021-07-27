Корупціонери оформили реалізацію філії "Південно – Західна залізниця" товарів та послуг, що не існували.

В ході досудового розслідування кримінального провадження податкова міліція головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрила співробітників філії "Південно – Західної залізниці" АТ "Укрзалізниця" в зловживанні службовим становищем та розтратою коштів на суму в розмірі майже 33 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

За результатами проведених аналітичних досліджень, співробітники ГУ ДФС у м. Києві встановили, що одне із підприємств документально відобразило реалізацію в адресу філії "Південно – Західна залізниця" гальмівних дисків, послуг зі збирання двигуна, заміни фільтрів, демонтажу труб на суму майже 33 млн гривень, а фактичне придбання ТМЦ не здійснювалось.

Аналізуючи фінансово-господарську діяльність підприємства-підрядника також встановлено, що у 2019 році воно купувало виключно харчові продукти, будівельні матеріали, що підтверджує відсутність можливостей з постачання необхідних ТМЦ.

Також встановлено, що операції між СГД та філією "Південно – Західної залізниці" проходили без ПДВ.

Фактично філія "Південно – Західна залізниця", здійснюючи свою фінансово-господарську діяльність, оприбуткувала до свого бухгалтерського балансу раніше вже списані та відреконструйовані власними силами гальмівні диски, відобразивши їх фіктивне придбання від згаданого суб’єкта. У результаті вищезазначеної злочинної схеми грошові кошти були безпідставно переведені на банківські рахунки підприємства-підрядника.

“Внаслідок таких дій службові особи філії "Південно – Західна залізниця" шляхом зловживання службовим становищем допустили розтрату або заволодіння коштами в особливо великих розмірах, а також умисно ухилилися від сплати податку на прибуток шляхом документального відображення безтоварних операцій та безпідставного завищення витрат, що призвело до фактичного не надходження до державного бюджету коштів у розмірі майже 6 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків було встановлено та вилучено бухгалтерську документацію, журнали – ордери, в яких відображається факт придбання ТМЦ та послуг у фіктивного підприємства на суму майже 33 мільйони гривень” – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" звільнила залізничників, під час чергування яких були вилучені контрабандні сигарети в поїзді Київ - Відень.

Автор: Станислав Кожемякин