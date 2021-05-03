2 травня в реанімації дитячої лікарні Чернігова помер 7-місячний хлопчик, що отруївся грибами.
Про це повідомив головний лікар дитячої обласної лікарні Олександр Карета, пише "Суспільне".
Читайте такожНа Волині сім’я отруїлась невідомою речовиною: чоловік помер, жінка та немовля – в лікарніХлопчик Віктор помер від того, що токсини отруїли організм, у нього перестали працювати внутрішні органи. З 27 квітня дитина перебувала у важкому стані на ШВЛ.
Це вже друга смерть в цій сім'ї. Вранці 30 квітня в реанімації обласної дитячої лікарні померла 5-річна дівчинка.
Медики вказують, що дітям до 14 років взагалі не рекомендовано вживати в їжу гриби, а в цьому випадку, зважаючи на тяжкість отруєння, йдеться про отруйні гриби.
Отруєння чотирьох дітей грибами на Чернігівщині: що відомо
- 27 квітня до реанімації Чернігівської обласної дитячої лікарні в тяжкому стані доставили чотирьох малолітніх дітей з багатодітної родини з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною. Наймолодшій дитині – 7 місяців, найстаршій – 6 років. Попередньо встановлено, що діти вживали в їжу гриби, приготовані батьками.
- Родина перебувала у полі зору соціальних служб у справах дітей у зв’язку зі складними життєвими обставинами.
- Ювенальні прокурори Чернігівської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми (ст. 166 Кримінального кодексу України).
- За повідомленням місцевих ЗМІ, мати дітей, які отруїлися, наразі вагітна шостою дитиною.
- У Чернігові 30 квітня зранку в обласній дитячій лікарні через отруєння грибами померла 5-річна дівчинка.
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