Прокурори надали деякі докази, які, на думку суддів, були зібрані з порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу.

У стоматології Маріуполя під час лікування зубів раптово померла дитина, проте суд виправдав лікарку, якій загрожувало до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє PR.UA.

22 липня батьки привели маленького хлопчика на лікування зубів під седацією, однак дитині стало зле під час процедури – малолітній пацієнт помер.

Правоохоронці запідозрили 52-річну жінку-анестезіолога у неналежному виконанні професійних обов’язків, і вже незабаром вона постала перед судом.

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За інкримінованою статтею анестезіологу загрожувало до 5 років позбавлення волі. Однак суд жінку виправдав: начебто провина лікарки доведена не була.

За словами суддів, сторона обвинувачення надала деякі докази, які, на їхню думку, були зібрані з порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу.

Наразі прокуратура вивчає рішення суду і готується його оскаржувати.

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Автор: Іван Бойко