Мати дитини отримала тілесні ушкодження.

Чотирирічна дівчинка, яку сьогодні на пішохідному переході в Полтавській області збив легковий автомобіль, загинула.

"Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі травми та доставлена до дитячої лікарні, де близько 12-ї години померла. Жінка, яка разом із дівчинкою переходила дорогу, також отримала тілесні ушкодження та доставлена до міської лікарні Полтави", - повідомили у відділі комунікації поліції області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Водія затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Аварія сталася 30 червня близько 11-ї години в селі Абазівка, на 324-му кілометрі автодороги "Київ-Харків".

За інформацією поліції, водій автомобіля "Сітроен" 1956 року народження, мешканець Полтавського району, наїхав на дівчинку 2017 року народження та жінку 1961 року народження, які переходили дорогу пішохідним переходом.

"Дівчинка йшла з магазину з бабусею, їх пропускав автобус, коли майже перейшли, за автобусом вилетів цей автомобіль, гальмівний шлях, за нашими спостереженнями, близько 30 метрів. Кажуть, що дівчинка вирвала руку та побігла вперед. Мама прибігла потім... Картина жахлива, всі думали, що дівчинка загинула, але коли приїхала "швидка", то її помістили в карету, реанімували та відвезли", - розповідала очевидиця ДТП.

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Автор: Катерина Комолова