За даними слідства, таксист відмовився везти родину інспектора з малолітньою дитиною без спеціального дитячого крісла.

В Одесі інспектору поліції оголосили підозру в побитті таксиста.

Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, про підозру повідомлено старшому інспектору одного з відділів поліції Одеси та цивільній особі, які удвох побили таксиста.

Приводом для побиття стало те, що таксист відмовився перевозити малолітню дитину без спеціального крісла.

Зазначається, що інцидент стався вночі 27 липня 2020 року в Одесі.

«Інспектор з дружиною і дочкою сіли в таксі. Коли водій помітив, що в його автомобілі перебуває малолітня дитина віком до 12 років, яку він відповідно до вимог законодавства не мав права перевозити без спецкресла, він зупинився і запропонував викликати інше таксі з таким кріслом», - повідомили у прес-службі.

Інспектор поліції почав кричати на таксиста, звинуватив у незнанні законодавства, висловлювався на його адресу нецензурною лайкою і вимагав, щоб його з родиною відвезли назад - до місця, де вони сіли в машину.

Читайте такожОзброєний іноземець наїхав на двох поліцейських на Одещині (фото)Вийшовши з авто, інспектор вдарив водія рукою по обличчю. У цей час ще один чоловік, який був поруч, побачивши, що відбувається, приєднався до побиття. Зокрема, схопив потерпілого за шию і почав душити, після чого вдарив таксиста по ногах, кинув на землю і продовжив бити руками по спині.

Одночасно інспектор бив потерпілого по голові та тілу. Побиття потерпілого припинилося тільки після втручання інших громадян.

Обом чоловікам інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України). Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Перевезення дітей в автомобілях в Україні

У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон № 1150 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей».

Дітей, зріст яких менший за 145 см або тих, які не досягли 12-річного віку, заборонено перевозити у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Новий закон запроваджував штрафи за порушення цих норм.

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Автор: Лариса Козова