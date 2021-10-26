Сьогодні в Одесі на пляж "Ланжерон" винесло зламаний вітрильний катамаран з людиною на борту.
Як повідомили журналістам у департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, тиждень тому цей катамаран вийшов з Очакова (Миколаївська обл.).
Кілька днів судно курсувало Одещиною, а, коли полишало Кінбурнську косу, піднявся сильний шторм, під час якого зламалося кермо. В результаті, катамаран втратив управління.
"Рятувальники комунального закладу "Рятувально-водолазна служба" обігріли і напоїли гарячим чаєм потерпілого і витягли зламане судно на берег", - розповіли в прес-службі департаменту.
Рятівники очікуєвали прибуття евакуатора для сухопутного транспортування катамарана, а також співробітників Одеського загону ДПСУ для з'ясування всіх обставин події.
Як повідомляв УНІАН, в Одеській області врятували 9 осіб, яких на зламаному катамарані віднесло у відкрите море.
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