Під час сильного шторму у катамарана зламалося кермо.

Сьогодні в Одесі на пляж "Ланжерон" винесло зламаний вітрильний катамаран з людиною на борту.

Як повідомили журналістам у департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, тиждень тому цей катамаран вийшов з Очакова (Миколаївська обл.).

Кілька днів судно курсувало Одещиною, а, коли полишало Кінбурнську косу, піднявся сильний шторм, під час якого зламалося кермо. В результаті, катамаран втратив управління.

"Рятувальники комунального закладу "Рятувально-водолазна служба" обігріли і напоїли гарячим чаєм потерпілого і витягли зламане судно на берег", - розповіли в прес-службі департаменту.

Рятівники очікуєвали прибуття евакуатора для сухопутного транспортування катамарана, а також співробітників Одеського загону ДПСУ для з'ясування всіх обставин події.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області врятували 9 осіб, яких на зламаному катамарані віднесло у відкрите море.

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Автор: Лариса Козова