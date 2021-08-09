Дорослі через бійку забули про маленьку дівчинку, яка дрейфувала на надувному колі, спостерігаючи за тим, що відбувається.

На пляжі "Ланжерон" в Одесі сталася бійка за участю жінок.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Ху**ая Одеса.

На записі видно, як жінка дає ляща поруч плаваючому чоловікові, після чого у запеклій сутичці з нею зчіплюється інша туристка. На тлі цього одна з відпочивальниць кричить, що всі безбожні. За всім цим спостерігає маленька дівчинка на надувному колі, яку батьки залишили без уваги.

"На Ланжероні сьогодні жарко, атеїсти влаштували морський бій з вірянами", - йдеться у підписі до відео.

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Автор: Денис Прядко