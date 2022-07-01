Він переконував мешканців окупованих територій у тому, що РФ звільняє їх від "поневолення".

Жителя Донецька, який вихваляв дії Російської Федерації та підтримував війну, звинувачують у державній зраді та пособництві державі-агресору.

Про це повідомляють у прес-службі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, створив та розповсюджував в "YouTube" і в Telegram матеріали пропагандистського та антиукраїнського характеру на підтримку дій РФ.

Він переконував мешканців окупованих територій у тому, що РФ не є їхнім ворогом, а навпаки звільняє їх від "поневолення". Формував у них негативне ставлення до ЗСУ та патріотично налаштованих українців, виправдовуючи та вихваляючи при цьому дії держави-агресора.

Він описував примусову евакуацію мешканців Маріуполя та інших окупованих населених пунктів на територію РФ та самопроголошеної "ДНР" у виключно позитивному світлі, переконуючи аудиторію у тому, що жителі цих територій радіють такій допомозі.

"Таким чином підозрюваний надавав державі-агресору та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, а також вчинив дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - відзначають у повідомленні.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали екс-депутата, який працював над створенням фейкової "Миколаївської народної республіки".

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