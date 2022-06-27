Зловмисник підготував документальне, правове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення фейкової республіки, зазначили в СБУ.

У держзраді підозрюється завідувач кафедри одного з вишів Миколаєва, який, за даними Служби безпеки України, у минулому був депутатом міської ради міста.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, підозрюваний за завданням куратора розробляв концепцію "нової вільної Миколаївської області", складав перелік необхідних управлінських посад та проводив роботу з пошуку "надійних" кандидатів.

Проросійськи налаштований громадянин вступив у змову із представником спецслужб РФ у квітні 2022 року з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти нашої держави.

Одним із його завдань було підготувати за своїм особистим підписом як корінного мешканця м. Миколаєва звернення до влади Росії про нібито готовність частини миколаївців до від’єднання області від України та приєднання до РФ.

Крім того, підозрюваний надавав інформацію щодо розташування підрозділів Збройних сил України та державних установ на території Миколаєва. За виконану роботу він мав отримати грошову винагороду.

Наразі завідувачу кафедри, який є доктором наук державного управління, кандидатом політичних наук повідомлено у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Під час обшуку за місцем його мешкання вилучено комп’ютерну техніку, листування з представником держави-агресора, радянську та російську символіку, особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої "Миколаївської народної республіки".

Підозрюваного було затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, йдеться про колишнього депутата міської ради Миколаєва.

"Чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення фейкової республіки у межах області. Відповідно до вилучених у нього під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе "МНР", - розповів Дехтяренко.

Згодом, за планами агента РФ, "МНР" мала перейти на російську мову, отримати власні "герб, прапор і гімн".

Псевдореспубліка мала існувати виключно у період "спеціальної військової операції" РФ, а згодом псевдоутворення клопотало б про включення до складу Росії.

"Ворог пообіцяв агенту одну з керівних посад у разі захоплення області", - уточнив речник СБУ.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі спецслужби затримали агента РФ, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та підрозділів українських військових.

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