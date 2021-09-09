16-річна 11-класниця боїться виходити на вулицю, також переслідувач погрожує ще одній неповнолітній.

Під Запоріжжям дорослий 38-річний чоловік влаштував школярці справжній терор. Він переслідує 16-річну дівчинку, надсилає їй погрози та ходить вночі під її вікнами. Школярка розкрила подробиці інциденту, вона стверджує, що не давала чоловікові жодних натяків на стосунки.

Інцидент з'ясовували у студії програми "Стосується кожного".

16-річна дівчинка та її тітка прийшли на шоу за допомогою. Дівчинка розповіла, що чоловік уперше написав їй приблизно два роки тому. Спочатку він надсилав їй компліменти зі сторінки у соціальних мережах, де він публікував не свої фото. Чоловік приховував особистість, тому школярка не одразу зрозуміла, хто їй пише.

Проте коли дівчинка дізналася, від кого їй приходять компліменти, вона його заблокувала. Це розлютило чоловіка і він почав переслідувати школярку. 11-класниця боїться виходити на вулицю. Вона та її тітка кажуть, нібито невдалий "Ромео" отруїв їхнього собаку та навіть засипав у колодязь з водою небезпечні речовини.

Читайте такожУ наручниках і з пакетом на голові: слідство заявило про самогубство української моделі Новицької в ТуреччиніНа початку весни чоловік залишив біля подвір'я дівчинки напис із зізнанням у коханні. Окрім цього, він ночами світить у вікна школярки лазером, ходить під вікнами та залишає на підвіконні "подарунки": сливи, кавуни, пшеницю. Таким чином він дає дівчинці зрозуміти, що спостерігає за нею.

Тітка 11-класниці намагалася поговорити з чоловіком, який переслідує її племінницю. Проте коли вона приїхала до нього додому, він кинувся з вилами та поводив себе вкрай агресивно.

Чоловік надсилає дівчинці голосові повідомлення з погрозами. У них він каже, що школярка усе одно не сховається та може постраждати. Окрім цього, він погрожував облити дитини кислотою та влаштувати пожежу, у якій вона згорить. Ці записи відправляли до поліції, проте правоохоронці кажуть, що не можуть нічого вдіяти.

За словами тітки, поліція зверне увагу на інцидент тільки тоді, коли станеться щось жахливе. Дівчинка спить у кімнаті, де двері зачиняються на замок. Вона боїться гуляти з друзями, бо переймається за те, що чоловік може напасти і на них.

Мати 38-річного чоловіка стоїть на його боці. Вона стверджує, що дівчинка неодноразово була у них вдома та навіть їла страви, які вона для неї готувала. Під час телефонної розмови зі школяркою жінка заявила, що вона нікого не боїться та буде ганьбити родину 11-класниці, бо ті зганьбили її сина.

Одного разу дівчинці не пощастило і вона таки зустріла свого переслідувача. Він наздогнав її на вулиці та почав забирати у неї телефон. Проте згодом чоловік випустив школярку та зазначив, що він її попереджав про неминучість зустрічі.

Читайте такожВбив друга та заснув під парканом: під Києвом сталася п'яна різанина (фото)Окрім цього, у студії програми стало відомо, що чоловік переслідує не тільки 11-класницю. Також він погрожує ще одній 16-річній дівчинці та навіть каже, що хоче її зґвалтувати. У другої школярки чоловік намагався дізнатися більше інформації про першу.

Поліції Запорізької області таки почала перевірки та з'ясовує, чи дійсно скарги дівчинки та її родини ігнорувалися правоохоронцями.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що чоловік надсилав дівчинці моторошне відео, на якому він себе різав. Школярка боїться за своє життя, а переслідувач користується тим, що батьки дівчинки не проживають разом з нею та не можуть її захистити.

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Автор: Поліна Кузенко