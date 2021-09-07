Односельчанин надіслав дівчинці на мобільний телефон відео, на якому видно, що він наніс собі моторошні тілесні ушкодження.

У селі Степанівка Перша Запорізької області 38-річний чоловік переслідує 11-класницю Валерію.

Про це "Телеграфу" розповіла мама Валерії.

За її словами, односельчанин погрожує школярці телефоном. Також він відправляє їй моторошні відео. На одному з них видно, що чоловік наніс собі тілесні ушкодження.

Увага! Фотографія не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою!!!

Тероризувати школярку він почав навесні цього року, дізнавшись, що її мама поїхала, а батько проживає далеко. Дівчина запевняє, що вона хоч і приймала спочатку компліменти, проте ніяких приводів для відносин односельцю не давала.

Після звернення сім'ї в поліцію, чоловік став ще більш наполегливо переслідувати Валерію, через що дівчинка живе в постійному стресі.

"Я не можу спокійно спати, тому що він вночі світить у вікна ліхтариком або лазерною указкою. Природно, я не знаю, що він може зробити при зустрічі - вихопити телефон, як одного разу вже було, або побити, вбити, згвалтувати. І насправді боюся ходити по селу сама", - каже вона.

Також повідомляється, що чоловік нібито отруїв дворового собаку і пригрозив отруїти всю сім'ю. Раніше його нібито затримували з канабісом, але незабаром відпустили. У селі вважають, що його "відмазує" мама, яка раніше володіла великим магазином.

Начальник райвідділу поліції пояснив, що підстав притягнути сусіда до відповідальності немає, бо "не сталося жодної біди". Максимум, що йому загрожує, це штраф за статтею про адмінпорушення.

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За інформацією видання, ситуацію все-таки вдалося зрушити з "мертвої точки". Кілька днів тому поліція внесла матеріали за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 300 КК України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну або релігійну нетерпимість і дискримінацію).

А в Запорізькому обласному главку поліції призначили службове розслідування з приводу можливої бездіяльності співробітників поліції при розгляді звернень родичів неповнолітньої.

Нагадаємо, днями українська кіберполіція затримала у Полтавській області чоловіка, який здійснював сексуальне насильство над дитиною, знімаючи цей процес на відео.

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Автор: Денис Прядко