Підліток впав з висоти й вижив, але був у тяжкому стані, дізналися журналісти.

У Кропивницькому 13-річний хлопчик впав з сьомого поверху недобудованої будівлі й отримав травму грудної клітини та голови.

Постраждалий потрапив до лікарні у тяжкому стані, але поступово йому ставало ліпше, йдеться у сюжеті ТСН.

За попередніми відомостями, хлопчик впав з недобудови, коли грався з друзями.

Читайте такожУ Дніпрі дівчинка впала з 7-го поверху недобудови: стало відомо, в якому вона станіЖурналісти дізналися, що після інциденту друзі втекли, а постраждалого через кілька годин після падіння знайшла мати.

Жінка викликала швидку допомогу та співробітників поліції. Хлопчика терміново відвезли до лікарні.

"…Медики кажуть: поступово дитині стає краще – він вже при тямі, розуміє питання лікарів. Прогнозів медики не дають, але сподіваються, що його життя вже поза загрозою", – зазначається у сюжеті.

Раніше стало відомо, що у місті Біла Церква Київської області 30 жовтня 16-річний хлопець після сварки зі своїм вітчимом через побутові негаразди стрибнув з мосту на дорогу. Юнак впав на лобове скло автомобіля й загинув.

Автор: Екатерина Присяжнюк