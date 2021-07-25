У Дніпрі помер 4-річний хлопчик, який послизнувся і впав під час гри у фонтані.
Про це пише Інформатор.
Дитину доставили в дитячу обласну клінічну лікарню 23 липня. Сьогодні стало відомо, що він помер.
Інцидент стався в сквері "Прибережний". На відео з камер спостереження відображено, як хлопчик бігає у воді, але в якийсь момент падає.
Читайте такожУ Миколаївській області в будинку живцем згоріла старенькаВін отримав серйозні пошкодження в районі промежини.
Мати хлопчика відразу підбігла, підняла його на руки та віднесла на лавку. Там вони дочекалися медиків швидкої медичної допомоги.
У дитячій обласній клінічній лікарні хлопчика прооперували. Медики добу намагалися стабілізувати його стан, але безрезультатно.