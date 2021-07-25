Медики добу боролися за його життя.

У Дніпрі помер 4-річний хлопчик, який послизнувся і впав під час гри у фонтані.

Про це пише Інформатор.

Дитину доставили в дитячу обласну клінічну лікарню 23 липня. Сьогодні стало відомо, що він помер.

Інцидент стався в сквері "Прибережний". На відео з камер спостереження відображено, як хлопчик бігає у воді, але в якийсь момент падає.

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Мати хлопчика відразу підбігла, підняла його на руки та віднесла на лавку. Там вони дочекалися медиків швидкої медичної допомоги.

У дитячій обласній клінічній лікарні хлопчика прооперували. Медики добу намагалися стабілізувати його стан, але безрезультатно.

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Автор: Людмила Жерновська