У Дніпропетровській області внаслідок зіткнення з опорою мосту загинув водій легкового автомобіля Daewoo Lanos.
Про це йдеться в повідомленні обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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ДТП сталася близько 17:00 на автошляху М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине неподалік гіпермаркету "Епіцентр" у селищі Слобожанське Дніпровського району.
Рятувальники, які прибули до місця події, встановили, що водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з опорою мосту. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
"Підрозділом ДСНС, за допомогою гідравлічних ножиць та розтискача, тіло загиблого водія було деблоковано та вилучено з конструкцій пошкодженої автівки", - йдеться в повідомленні.
Також на сайті ДСНС оприлюднено фото з місця аварії, на якому видно бетонні опори мосту та понівечену автівку.
Зазначається, що до надання допомоги залучалися 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.
Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення всіх обставин ДТП.
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