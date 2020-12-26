Тіло з понівеченої автівки діставали рятувальники, це сталося неподалік гіпермаркету "Епіцентр" у селищі Слобожанське.

У Дніпропетровській області внаслідок зіткнення з опорою мосту загинув водій легкового автомобіля Daewoo Lanos.

Про це йдеться в повідомленні обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожУ Житомирі перекинулась автоцистерна з газом: мешканців прилеглих будинків евакуювали (фото, відео)

ДТП сталася близько 17:00 на автошляху М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине неподалік гіпермаркету "Епіцентр" у селищі Слобожанське Дніпровського району.

Рятувальники, які прибули до місця події, встановили, що водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з опорою мосту. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

"Підрозділом ДСНС, за допомогою гідравлічних ножиць та розтискача, тіло загиблого водія було деблоковано та вилучено з конструкцій пошкодженої автівки", - йдеться в повідомленні.

Також на сайті ДСНС оприлюднено фото з місця аварії, на якому видно бетонні опори мосту та понівечену автівку.

Зазначається, що до надання допомоги залучалися 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення всіх обставин ДТП.

Вас також можуть зацікавити такі останні новини про ДТП в Україні:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко