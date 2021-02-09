Кількість постраждалих внаслідок аварії сягнула 13.

8 лютого близько 23:30 на автодорозі державного значення Н-10 сполученням "Стрий-Чернівці- Мамалига" в селі Павлівка на Івано-Франківщині сталася смертельна ДТП.Читайте також"Водій перехвилювалася": у Києві зіткнулися п'ять автомобілів (відео)

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля Mercedes Benz Ateo, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом Mercedes Benz Sprinter. Останнім керував 46-річний мешканець Калуша.

Внаслідок аварії двоє людей загинули, кількість постраждалих сягнула 13.

Від отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний мешканці Рогатинщини. Також до медзакладу з травмами різного ступеня доставлено ще 13 пасажирів автобуса.

Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп’яніння – обидва керманичі тверезі.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Невдовзі слідчі повідомлять про підозру мешканцю Павлівки, а суд обере запобіжний захід.

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Автор: Ольга Робейко