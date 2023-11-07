21-річного військового із численними травмами доправили до лікарні.

На Закарпатті водій збив 21-річного прикордонника на блокпосту. Інцидент стався у Берегівському районі області.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області, повідомлення про наїзд на військового надійшло вранці 7 листопада. Встановлено, що аварія сталася на блокпосту у селі Яноші.

"Там 34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем "Audi", здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги", – йдеться у повідомленні.

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Прикордонника з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні.

Водій "Audi" пройшов перевірку – встановлено, що за кермом чоловік перебував тверезим. Слідчі затримали його у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. За скоєне водію загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування до 3 років.

ДТП на блокпостах в Україні

У Києві автомобіль збив на блокпосту співробітницю прикордонної служби, яка виконувала службові обов'язки. Військова тримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. Відомо, що інцидент стався біля 21-ї години 6 листопада у Деснянському районі столиці.

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