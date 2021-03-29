У легковому автомобілі були два чоловіки, тіла яких довелося вирізати з "Москвича".

У понеділок, 29 березня, на Новоірпенській трасі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода за участю катафалка.

Про це повідомляє «Інформатор».

Аварія сталася близько 16:00. Катафалк, що перевозив небіжчика в труні, зіткнувся з "Москвичем", внаслідок чого у легковика відірвало дах. Відомо, що мікроавтобус ритуальної служби їхав у бік Ірпеня, а легковик – у бік Києва.

У легковому автомобілі були два чоловіки, тіла яких довелося вирізати з «Москвича». Також там знаходилася жінка, яку забрав автомобіль швидкої допомоги.

У салоні Renault, який в результаті аварії перекинувся на бік, знаходився водій і пасажир. Вони були пристебнуті ременями безпеки, тому не постраждали. Також в салоні знаходилась труна з небіжчиком, яку згодом перевантажили і відвезли.

Наразі на місці працюють патрульна поліція, медики та рятувальники.

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Автор: Денис Прядко