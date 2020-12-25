ДТП неподалік від Києва / скріншот
У мережі показали відео масштабної ДТП, що сталася в п'ятницю на трасі М-03 Київ-Харків у Київській області. Раніше повідомлялося, що там перекинулася вантажівка з паливом, заблокувавши рух.
Запис опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua.
"Момент ДТП сьогодні на харківській трасі під Борисполем: рух кілька годин було обмежено, десятки тисяч автомобілів простояли в пробці", - йдеться в підписі до відео.
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