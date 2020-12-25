Деякий час рух трасою був заблокований.

У мережі показали відео масштабної ДТП, що сталася в п'ятницю на трасі М-03 Київ-Харків у Київській області. Раніше повідомлялося, що там перекинулася вантажівка з паливом, заблокувавши рух.

Запис опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua.

"Момент ДТП сьогодні на харківській трасі під Борисполем: рух кілька годин було обмежено, десятки тисяч автомобілів простояли в пробці", - йдеться в підписі до відео.

ДТП в Києві: схожі новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован