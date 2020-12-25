М-03 - на трасі в напрямку Харкова перекинулась вантажівка і заблокувала рух / facebook.com/kyivregionpatrolpolice
На трасі М-03 Київ-Харків перекинулась вантажівка з паливом. Водіїв попередили про затори.
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Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульних Київської області.
Автопригода сталась на 55 км в напрямку Харкова, уточнюють правоохоронці.
«Поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Об’їзд здійснюється по зустрічний смузі», – повідомляють патрульні.
facebook.com/kyivregionpatrolpolice
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