Автопригода сталась на 55 км в напрямку Харкова.

На трасі М-03 Київ-Харків перекинулась вантажівка з паливом. Водіїв попередили про затори.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульних Київської області.

Автопригода сталась на 55 км в напрямку Харкова, уточнюють правоохоронці.

«Поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Об’їзд здійснюється по зустрічний смузі», – повідомляють патрульні.

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Автор: УНІАН