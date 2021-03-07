На автодорозі Київ-Одеса інспектор на службовому авто виїхав на ліву смугу руху, чим спровокував аварію.

В Одесі патрульному поліцейському повідомлено підозру в скоєнні ДТП, в якій ввечері 5 березня загинув правоохоронець з Вінниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, сьогодні повідомлено про підозру поліцейському в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинула людина.

Слідством встановлено, що увечері 5 березня інспектор регіонального Управління патрульної поліції в Одеській області керував службовим автомобілем Toyota Prius. На автодорозі Київ-Одеса, в зоні діяльності стаціонарного поста "Дачне", він виїхав на ліву смугу руху (в попутному йому напрямку). Таким чином інспектор створив перешкоду в русі автомобілю Hyundai Sonata, який рухався в бік Одеси, і в результаті сталося зіткнення.

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"В результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річний пасажир автомобіля Hyundai Sonata загинув на місці, ще двоє отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких в даний час встановлюється", - повідомили в прокуратурі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Смертельна ДТП під Одесою

Увечері 5 березня в передмісті Одеси в ДТП за участю автомобіля патрульної поліції одна людина загинула, кілька отримали травми.

Зіткнулися службовий автомобілі Toyota Prius і Hyundai Sonata, який після цього відкинуло на відбійник. Як виявилося, загиблий - один з пасажирів Hyundai Sonata - начальник відділення поліції №1 Могилів-Подільського райвідділу поліції старший лейтенант Олександр Парфонов. Водій і ще двоє пасажирів цього ж автомобіля отримали травми.

Також був госпіталізований водій Toyota Prius.

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Автор: Лариса Козова