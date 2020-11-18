У поліції розповіли, що через зіткнення протоколи виписали водіям обох автівок.

У Черкасах водій не пропустив «швидку», яка їхала на виклик з увімкненою сиреною та маячками на червоне світло, та спричинив дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє "Про все. Черкаси".

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Аварія сталася на перехресті вулиць Благовісної, Чигиринської та Добровольського учора, 17-го листопада, близько 7-ї години вечора.

«Ми проїжджали перехрестя, коли водій легкової машини врізався в нас. Він їхав на свій зелений», - пояснив водій "швидкої".

«На машині "швидкої" - царапина, ніхто не постраждав. Лікарі їхали на терміновий виклик, були ще без пацієнта. Через півгодини машина вже вийшла на лінію», - розповіла речниця КНП "Черкаський обласний центр екстреної медичної допомоги" Ірина Назарок.

У прес-службі патрульної поліції Черкаської області розповіли, що через зіткнення протоколи виписали водіям обох автівок.

«Зіткнулися "ВАЗ-2115" і машина "швидкої" допомоги. Патрульні склали протоколи на обох водіїв. На керманича спецмашини - за те, що він не переконався у безпечності перетину перехрестя і не забезпечив безпеку дорожнього руху, а на водія легкової машини - за те, що він не пропустив машину з увімкненими маячками та звуковими сигналами», - розповідають у поліції.

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Автор: Денис Прядко