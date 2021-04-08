Внаслідок ДТП загинули рятувальник ДСНС і його 15-річна донька.

Київський районний суд Харкова призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі 19-річному водію за скоєння ДТП з двома загиблими у жовтні 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річний хлопець керував автомобілем "Тойота Ленд Крузер", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. На автошляху, яким він рухався, проводились дорожні роботи, а на дорозі були розташовані огорожі для організації двостороннього руху транспорту по одній половині автодороги. Також на місці були встановлені дорожні знаки, що завчасно інформували про проведення дорожніх робіт та вказували напрямок для об’їзду закритої ділянки проїзної частини.

"Своєю чергою водій позашляховика проявив злочинну самовпевненість та, допустивши крайню неуважність до дорожньої обстановки, ігноруючи дорожні знаки, прискорився і виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем "ЗАЗ Ланос", - йдеться у повідомленні.

У результаті зіткнення 41-річний водій "ЗАЗ Ланос", який працював рятувальником, та його 15-річна донька загинули на місці.

У прокуратурі додали, що водій позашляховика вину в скоєному кримінальному правопорушенні визнав повністю. Родичі загиблих заявили компенсацію у розмірі 2 млн грн, але наразі обвинувачений компенсував 100 тисяч грн.

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Зазначається, що у зв'язку зі ступенем тяжкості злочину та тим, що обвинувачений був у стані алкогольного сп'яніння на момент ДТП і до цього його позбавляли права на керування через водіння в нетверезому вигляді, прокурор клопотав про призначення максимальної санкції ч. 3 ст. 286 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Суд визнав винним чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України), та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років.

ДТП під Харковом: що відомо

21 жовтня 2020 року на Харківщині сталося лобове зіткнення автомобілів "ЗАЗ" та позашляховика Toyota, яким керував 19-річний Дмитро Габишев. Внаслідок аварії загинули 41-річний офіцер ДСНС Дмитро Азаренков та його 15-річна донька Анастасія.

За попередніми даними, водій Toyota перебував у стані алкогольного сп’яніння. Як повідомляли ЗМІ, раніше Габишев вже був позбавлений водійських прав за водіння автомобіля в нетверезому стані.

Як свідчать відео з місця аварії, Габишев-молодший після ДТП кричав, що вже рік не сідає за кермо, оскільки у нього немає прав. За його словами, позашляховик вів інший водій, який втік. Тут же на місці виявився і батько юнака, який порадив йому нічого не казати. Батько засудженого - екс-начальник відділу поліції метрополітену Харкова Олександр Габишев.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

19-річного водія автомобіля Toyota було затримано та оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

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Автор: Світлана Макринська