За даними ЗМІ, нардеп перетнув подвійну суцільну смугу розмітки. У зв'язку з цим автомобіль зупинили патрульні.

У Києві в понеділок, 29 березня, водій депутата Ради Вадима Івченка від партії "Батьківщина", який також перебував у автомобілі, порушив правила дорожнього руху.

Про це повідомляється в Facebook-групі "Зупини_Лося"

За їхніми даними, нардеп перетнув подвійну суцільну смугу розмітки. У зв'язку з цим автомобіль зупинили патрульні.

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У відповідь нардеп, як повідомляють в пабліку, почав грубити співробітникам поліції і погрожувати їм.

Повідомляється, що Івченко називав патрульних, які спілкувалися з його водієм, "чортами" і говорив, що їх тепер звільнять. При цьому він знімав все на телефон, а після пішов, перейшовши дорогу в недозволеному місці.

Водієві нардепа в результаті виписали штраф за порушення ПДР.

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Автор: Денис Прядко