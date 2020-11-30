Водій легковика пропускав пішоходів - у цей момент в нього в'їхала бетономішалка.

У Києві сталася ДТП за участю бетономішалки, є постраждалі.

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, аварія сталася близько 22:30 на вулиці Васильківській в районі станції метро "Голосіївська". Водій бетономішалки, попередньо, в нетверезому стані, на швидкості в'їхав в задню частину Mazda. Її водій зупинився, щоб пропустити пішоходів на переході.

В результаті постраждав пасажир легковика, його госпіталізували в лікарню.

"Відразу стало зрозуміло, що такий проступок водій вантажівки вчинив, тому що він був п'яний. Прилад Драгер показав 2,33 проміле. Очевидно, що викорінити пияцтво серед водіїв такими способами, як вони є зараз (штраф і позбавлення водійського) - просто неможливо. Але, на жаль, це не зовсім турбує тих, хто пише закони", - пише авто публікації.

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Автор: УНІАН