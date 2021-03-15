Внаслідок автопригоди водій та пасажирка автомобіля Skoda Favorit загинули.

У Києві повідомлено про підозру водію, який сьогодні вночі спричинив дорожньо-транспортну пригоду із двома загиблими.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, автомобіль Toyota Land Cruiser під керуванням 29-річного підозрюваного, рухаючись по проспекту Шухевича, протаранив автомобіль Skoda Favorit, який зупинився на червоний сигнал світлофора перед перехрестям.

Внаслідок автопригоди водій та пасажирка автомобіля Skoda Favorit загинули.

За результатами тестування приладом Drager у водія Toyota було визначено вміст алкоголю в крові 2,05 проміле.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 286 КК України) та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Юлія Янкевич