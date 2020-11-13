У Львові поліцейські розшукують водія «Таврії», який на пішохідному переході скоїв наїзд на 11-хлопчика та його 17-річну сестру.
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталась 12 листопада близько 17:40 на перехресті вулиць Лінкольна-Миколайчука у Львові.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій, керуючи автомобілем ЗАЗ «Таврія», скоїв наїзд на 11-річного хлопчика, жителя Львова, який разом зі своєю сестрою віком 17 років переходив проїзну частину пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора, після чого втік з місця події.
«Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом ключиці, та був доставлений у лікарню», - йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють обставини події та особу водія-втікача.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Києві сміттєвоз на смерть збив пішохода (відео)
- У Харкові позашляховик збив на смерть вагітну на переході - ЗМІ (відео 18+)
- В Одесі автомобіль протаранив людей, які перекрили дорогу (фото)
- У Києві патрульні зупинили авто за порушення ПДР - пасажир, втікаючи, обстріляв копа
- З'явилися моторошні кадри смертельної ДТП у Києві із таксистом Uber (відео 18+)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram