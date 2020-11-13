Травмованого хлопчика доставили у лікарню.

У Львові поліцейські розшукують водія «Таврії», який на пішохідному переході скоїв наїзд на 11-хлопчика та його 17-річну сестру.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталась 12 листопада близько 17:40 на перехресті вулиць Лінкольна-Миколайчука у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій, керуючи автомобілем ЗАЗ «Таврія», скоїв наїзд на 11-річного хлопчика, жителя Львова, який разом зі своєю сестрою віком 17 років переходив проїзну частину пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора, після чого втік з місця події.

«Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом ключиці, та був доставлений у лікарню», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу водія-втікача.

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Автор: Світлана Макринська