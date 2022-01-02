ДТП в Луцьку за участю підлітка біля гіпермаркету "Там Там" стало смертельним – померла одна з постраждалих.
В лікарні померла 39-річна місцева мешканка, мати двох маленьких дітей, пишуть "Волинські Новини", посилаючись на відомості завідувача реанімаційного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Павла Гащишина.
Агентство дізналося, що постраждала померла у неділю, 2 січня, близько 7:00. У померлої був чоловік та сини.
Читайте такожДТП з пішоходами у Луцьку: момент наїзду на людей потрапив на відеоНагадаємо, ДТП в Луцьку сталася вдень 12 грудня – на проспекті Соборності 16-річний водій за кермом авто Renault Megane втікав від поліцейських, ігноруючи вимогу про зупинку.
Авто проїхало на червоне світло світлофора та в’їхало у людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. Після цього машина врізалася в дерево.
В результаті аварії постраждали шість осіб, зокрема, 39-річна місцева жителька – вона потрапила до реанімації.
Після ДТП у Луцьку водій Renault та двоє його пасажирів намагались втекти, але їх затримали. Неповнолітнього водія відправили в ізолятор.
Правоохоронці з'ясували, що водій машини та його пасажири навчаються на першому курсі Луцького вищого професійного училища, і їх сім’ї не знаходяться на обліках служби у справах дітей.
Пізніше стало відомо, що за кермом іномарки був Дмитро Рудюк.