Постраждала в результаті аварії померла в лікарні в неділю зранку.

ДТП в Луцьку за участю підлітка біля гіпермаркету "Там Там" стало смертельним – померла одна з постраждалих.

В лікарні померла 39-річна місцева мешканка, мати двох маленьких дітей, пишуть "Волинські Новини", посилаючись на відомості завідувача реанімаційного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Павла Гащишина.

Агентство дізналося, що постраждала померла у неділю, 2 січня, близько 7:00. У померлої був чоловік та сини.

Читайте такожДТП з пішоходами у Луцьку: момент наїзду на людей потрапив на відеоНагадаємо, ДТП в Луцьку сталася вдень 12 грудня – на проспекті Соборності 16-річний водій за кермом авто Renault Megane втікав від поліцейських, ігноруючи вимогу про зупинку.

Авто проїхало на червоне світло світлофора та в’їхало у людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. Після цього машина врізалася в дерево.

В результаті аварії постраждали шість осіб, зокрема, 39-річна місцева жителька – вона потрапила до реанімації.

Після ДТП у Луцьку водій Renault та двоє його пасажирів намагались втекти, але їх затримали. Неповнолітнього водія відправили в ізолятор.

Правоохоронці з'ясували, що водій машини та його пасажири навчаються на першому курсі Луцького вищого професійного училища, і їх сім’ї не знаходяться на обліках служби у справах дітей.

Пізніше стало відомо, що за кермом іномарки був Дмитро Рудюк.

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