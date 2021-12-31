За попередньою інформацією, ніхто не загинув та не травмувався.

Вранці 31 грудня на Бориспільській трасі під Києвом через ожеледицю розбилися кілька десятків авто.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив "Київ Оперативний" й опублікував відео з автореєстратора.

Читайте такожНа Львівщині підліток на BMW "влетів" в автобус, є травмовані (фото)"На перший погляд навіть не порахувати, скільки автівок тут побилося зранку через надзвичайно слизьку дорогу. Реально скільки тут? 50 автівок? Бориспільська траса", - йдеться у підписі до ролика.

На відеозаписі видно, що автомобілі розкидало по проїжджій частині та узбіччю. Рух транспорту був фактично паралізований.

"Масштабне автомобільне льодове побоїще у Києві на Бориспільській трасі: підбито близько 5 автомобілів, без жертв", - повідомляє dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, на узбіччі траси стоять близько 20 автівок. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.

Раніше у центрі Харкова фура протаранила трамвай з пасажирами, в результаті аварії рух транспорту було паралізовано, а люди, які їхали у цьому виді громадського транспорту, – налякані.

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