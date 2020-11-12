В Одесі затримали водія автомобіля Nissan Skyline, який в центрі міста на швидкості протаранив два припаркованих автомобілі та продовжив рух.
Читайте такожУ Києві сміттєвоз на смерть збив пішохода (відео)Як повідомили журналістам у прес-службі Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, інцидент стався вчора ввечері.
Зокрема, 11 листопада наряд нацгвардійців у складі автопатруля виконував охорону громадського порядку в Приморському районі міста.
Близько 20:00, перебуваючи на вулиці Ланжеронівській, військовослужбовці побачили автомобіль Nissan Skyline білого кольору, який пересувався на великій швидкості.
При спробі повернути на вул. Рішельєвську водій не впорався з керуванням і протаранив своїм авто два припаркованих автомобілі. Не зупиняючись, він продовжив рух, намагаючись втекти з місця ДТП.
«Але патруль нацгвардійців швидко наздогнав зловмисника. На місце події був викликаний екіпаж патрульної поліції для проведення подальших процесуальних дій», - повідомили в прес-службі.
На водія іномарки складено адміністративні протоколи за ст. 124 і 122-4 КУпАП.
Очевидці ДТП оприлюднили в соцмережах відповідний відеозапис, з якого випливає, що інцидент стався в самому центрі міста - біля Одеського національного академічного театру опери та балету.
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