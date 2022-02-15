Викрадено речі чоловіка, який загинув в результаті аварії на Харківщині, дізналися журналісти.

У справі щодо смертельної ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського стався несподіваний поворот – у вівторок, 15 лютого, стало відомо, що вкрадено важливі докази, які мали пройти експертизу.

З моргу викрадено речі чоловіка, який загинув в аварії, пише obozrevatel.com, посилаючись на джерела.

За даними видання, важливі докази могли бути викрадені в період із суботи, 12 лютого. Про викрадення доказів у Чугуївське райуправління поліції Головного управління Нацполіції у Харківській області повідомив завідувач відділення судмедекспертизи.

Журналісти дізналися, що під час злочину не було злому. Правоохоронці мають встановити, хто викрав докази.

У МВС уже підтвердили відомості про зникнення доказів.

Зі справи про ДТП за участі кортежу Ярославського зникли речові докази, про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у своєму відеозверненні.

"Як відомо, наступного дня (після ДТП – УНІАН) Ярославський вилетів приватним літаком до Лондона. Через спроби фальсифікації кримінальної справи, метою якої було повісити смерть безвинної людини на одну зі сторонніх осіб, я звільнив начальника харківської поліції. Але спроби сфальсифікувати справу продовжуються. Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. По цьому факту вчора поліцією проведено 11 невідкладних обшуків, відкрито кримінальне провадження за статтею приховування доказів. Очевидно хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне", – сказав міністр.

Також він додав: "...можливо, терміновий виліт Ярославського ніяк не пов’язаний із загибеллю людини та не є побоюванням через заяву про можливу агресію Росії, а є лише відпочинком або приватною справою. Але повертайтеся якнайшвидше, пане Ярославський, у нас є до вас багато запитань".

Нагадаємо, пізно ввечері 9 лютого у Харківській області на трасі Київ – Харків – Довжанський машина наїхала на пішохода, постраждалий помер. На місці ДТП нібито знайшли автономери з кортежу Олександра Ярославського.

Сам бізнесмен стверджував, що йому нічого невідомо про цю аварію.

Пізніше стало відомо, що в ДТП на Харківщині загинув 36-річний житель Чугуївського району регіону.

В Державному бюро розслідувань порушили кримінальне провадження через спробу фальсифікації справи про аварію. Очільник МВС Денис Монастирський звільнив з посади керівника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

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