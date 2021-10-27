За даними ЗМІ, батьки малолітнього лихача розлученні.

ЗМІ дізналися інформацію про батьків 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. Батьки хлопця нібито розлученні та його утримує мати.

Про це пише Обозреватель.

За даними видання, батько підлітка працює продавцем м'яса на Благовіщенському ринку. Відзначається, що батько нібито зловживає спиртним й часто буває в запоях.

При цьому мати малолітнього лихача нібито живе в Австралії. Саме вона фінансово утримує підлітка. Також повідомляється, що батьки в розлученні.

Читайте такожДТП з "мажором" у Харкові: син загиблого озвучив єдине задоволення після смерті батька (відео)Крім того, зазначено, що на стінах однієї з багатоповерхівок Харкова з'явилися погрози та образи на адресу 16-річного Миколи Харківського. Ось тільки місцеві жителі повідомили, що хлопець там не живе й про нього нічого не знають.

Кривава ДТП у Харкові: що сталося

26 жовтня в Харкові сталася смертельна ДТП - водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. На відео з камер спостереження можна побачити, що Infifniti на величезній швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet.

За даними поліції, в результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці. Там також підтвердили вік водія Infiniti-16 років. У його машині, крім нього, знаходилися неповнолітня - двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина. Їх госпіталізували з важкими травмами. Зараз вони в реанімації.

Як пишуть ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський. Машину йому днями купили батьки. Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, в 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

Автор: Анастасія Горбачова