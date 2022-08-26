За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій.

Колишню очільницю Львівської обласної організації забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито на держзраді колишню очільницю обласної організації забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" та громадської організації "Український вибір - право народу", головою яких є народний депутат, обвинувачений у вчиненні державної зради", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій.

"Діючи за вказівками спецслужб країни-агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни чинної влади в країні. Підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від'єднання в окрему автономію", - зазначили в прокуратурі.

Так, "на виконання замовлень країни-агресора, за фінансову винагороду з травня 2015 року по серпень 2022 року вона здійснювала підривну діяльність проти України, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях".

"Для прикриття власної підривної діяльності, а також поширення дезінформації в інтересах агресора, підозрювана використовувала журналістські посвідчення. А зв'язок з російськими кураторами підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди і надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності", - розповіли в ОГ.

Під час обшуків у неї виявили та вилучили матеріали, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Наразі жінці повідомили про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Також їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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