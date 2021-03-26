Йдеться про продукцію, яка мала використовуватися в інтересах військово-морського флоту країни-агресора.

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла незаконному експорту українських товарів військового призначення до Російської Федерації.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

У повідомленні зазначається, що агрегати для військово-морського флоту країни-агресора хотіли вивезти під виглядом цивільної продукції.

"Кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту країни-агресора. Вказані товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства у межах реалізації державної програми РФ з імпортозаміщення", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, товар, який хотіли експортувати на підставі документів, що містили недостовірні відомості щодо його походження та кінцевої сфери використання, затримали на митному посту "Запоріжжя".

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В СБУ також зазначають, що у межах кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, проводяться відповідні слідчі дії.

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Автор: Надя Пришляк