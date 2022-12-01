Учасники злочинної схеми також вимагали гроші з підприємців, які ввозили до України іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у торгових мережах.

Служба безпеки України викрила високопосадовців з митниці, які блокували вивезення українського зерна до Європейського Союзу.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ. Зазначається, що в результаті слідчо-оперативних дій на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях було заблоковано корупційну схему.

"Викрито керівництво відповідних регіональних митниць, яке організувало механізм незаконного одержання грошей за оформлення експортно-імпортних операцій. За різні суми хабарів вони "гарантували" представникам агрокомпаній безперешкодне митне оформлення оптових партій сільгосппродукції, яку експортували до країн Євросоюзу, зокрема українського зерна", - йдеться у повідомленні.

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Також учасники злочинного механізму вимагали гроші з підприємців, які ввозили в Україну іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у торгових мережах нашої держави.

"Щодня організатори схеми одержували "прибутки" у сотні тисяч гривень. У разі відмови сплачувати "данину" - створювали штучні перешкоди під час проведення митних процедур і робили бюрократичні "відмови" у провезенні продукції", - розповіли у Службі безпеки.

У СБУ зазначили, що задокументовано було факт вимагання грошей співробітником митниці у столичному регіоні.

"Серед іншого, він вимагав кошти у бізнесмена, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на службу до ЗСУ і бере участь у бойових діях. Тож, аби його фірма працювала, він вимушений був взяти декілька днів відпустки, щоб заплатити хабар", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали чиновника "на гарячому" під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру для нього та інших учасників оборудки.

Зазначається, що правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадовців митного поста "Городок" на Львівщині.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.

Експорт українського зерна

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент України Володимир Зеленський оголосив про старт ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine), в рамках якої продовольство відправлятимуть до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити принаймні 60 суден до країн, які потребують термінової допомоги. Відомо, що до ініціативи вже приєдналися 20 країн.

Кілька днів тому стало відомо, що вдалося зібрати вже майже 150 мільйонів доларів.

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