У Львівській області затримали двох підозрюваних у пограбуваннях пасажирів рейсових автобусів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Злочинці працювали за однією схемою, в ній кожен з них мав свою роль. Ще на автовокзалі обирали жертву, знайомились і пропонували разом випити за вигадані народження дитини чи весілля.
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У стакан жертви непомітно підливали речовину сильної дії. Коли людина втрачала свідомість, її вивозили за межі міста і забирали гроші та цінне майно – телефони чи годинники.
Полювали злочинці здебільшого на тих, хто повертався з-за кордону.
Відомо, що у банді було четверо грабіжників, проте затримати вдалось лише двох. Їм загрожує 10 років за гратами, їхніх спільників ще розшукують.
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