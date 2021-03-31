Информатор з'ясував про смерть зниклого безвісти чоловіка під Дніпром / depositphotos.com
У районі Старих Кодаків під Дніпром згорів автомобіль Toyota Highlander. Місцеві журналісти з’ясували попередню інформацію про загиблого.
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Про це повідомляє Информатор.
У салоні пошкодженого транспорту знайшли людські рештки. Видання пише, що загиблим може бути зниклий напередодні 42-річний чоловік.
Правоохоронці розповіли, що автомобіль, імовірно, належить потерпілому. За неофіційною інформацією ЗМІ, машину знайшли вже згорілою, її власник – директор збройного магазину.
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