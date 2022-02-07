ДБР встановлює наявність інших жертв інспектора.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6 у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат.

Про це інформує ДБР на своєму офіційному сайті.

Згідно з даними слідства, у ніч на 26 липня 2021 року інспектор після спільного відпочинку з друзями своєї сестри визвався підвезти додому 13-річну дівчину. Він поїхав у безлюдне місце, де зґвалтував її.

За два дні за аналогічною схемою інспектор зґвалтував 15-річну іншу знайому сестри, яка була напідпитку.

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Інспектору повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої та неповнолітньої особи (ч. 3, ч. 4 ст. 152 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також ДБР встановлює наявність інших жертв інспектора.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Як повідомляв УНІАН, у Києві іноземець-нелегал зґвалтував молоду дівчину.

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