У місті Ізмаїл Одеської області неповнолітній поранив з пневматичного пістолета двох підлітків.
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Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався 24 січня, близько 16:00, на дитячому майданчику.
Зазначається, що 14-річний зловмисник прийшов на майданчик зі своїм 15-річним приятелем і почав безпідставно чіплятися до інших двох підліткам, які займалися спортом.
Під час словесного конфлікту він почав стріляти в опонентів з пневматичного пістолета, а потім зник разом з товаришем.
Постраждалі розповіли про подію матерям, а ті звернулися в поліцію. Під час допиту потерпілі (одному - 13, іншому - 14 років) розповіли, що металеві кульки, якими стріляв зловмисник, потрапили їм в руки, ноги і спину.
«По медичну допомогу вони не зверталися. Для всебічного та об'єктивного вивчення обставин події слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка встановить, які саме пошкодження отримали неповнолітні і ступінь їх тяжкості», - повідомили в главку.
Підозрюваного і його старшого товариша поліцейські знайшли на одній з вулиць міста. В ході слідства з'ясувалося, що саме 15-річний підліток придбав через Інтернет зброю, з якої стріляв його приятель. Останньому вже повідомлено підозру.
Зараз дії неповнолітнього «стрілка» кваліфікували як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).
Пістолет вилучено та направлено на експертизу. Правову оцінку діям 15-річного підлітка, який купив пістолет, буде дано після з'ясування всіх обставин події.
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