Аварія сталася на вулиці Церковній.

В Одесі вантажівка смертельно травмувала жінку, яка перебувала на тротуарі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Аварія сталася на вулиці Церковній.

"47-річний водій вантажного фургона Hyundai їхав заднім ходом і допустив наїзд на 65-річну одеситку, що стояла на тротуарі. Від отриманих травм вона померла в машині швидкої", - розповіли в поліції.

Водій затриманий. Подію кваліфіковано за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Чернігові до умовного покарання було засуджено жінку-водія, яка влітку минулого року на смерть збила поліцейського.

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