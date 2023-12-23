Очільник Херсонщини попередив українців, щоб вони не зв'язувалися з цими двома волонтерськими організаціями.

Представники волонтерських організацій "Єдина Україна" та "Аджалік" отримали дозволи на виїзд за кордон через систему "Шлях" і вирішили не повертатися в Україну. З країни втекли одразу 10 людей, розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На превеликий жаль, не всі, хто називає себе благодійниками, такими є насправді. Мною були видані розпорядження про дозвіл на перетин кордону для представників організацій "Єдина Україна" і "Аджалік". Вони виїхали за межі країни і привезли обіцяну гуманітарну допомогу, зробили фото, відзвітували", - розповідає очільник Херсонщини.

За його словами, після того, як волонтери вирішили перетнути кордон вдруге, назад вони вже не повернулися.

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"Йдеться про 10 осіб. Зараз розпорядження про їхній виїзд скасовано. Також звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити факт незаконного перетину державного кордону. Співпрацюємо, щоб притягнути їх до відповідальності. Ці недоорганізації більше не отримають погодження на виїзд за кордон", - розповів Прокудін.

Втеча українців за кордон - останні новини

Як писав УНІАН, з України щодня виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. Йдеться про тих, хто має на це законне право - водії, волонтери і т.п. Практично всі вони потім повертаються. Але прикордонники щодня відмовляють у перетині кордону близько 100 українцям.

Водночас, як підрахували австрійські журналісти, з початку повномасштабного вторгнення з України виїхали понад півмільйона чоловіків призовного віку. Хтось втік за підробленими документами, хтось - за допомогою контрабандистів.

У Євростаті кажуть, що у 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під призов.

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