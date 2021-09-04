Мама дівчинки має намір скаржитися на чоловіка, який образив її дочку.

У Дніпрі водій автобуса, який здійснює перевезення за маршрутом №38, грубо "відірвався" на школярці через її учнівський квиток. Ймовірно, чоловікові не подобається, що діти можуть їздити на пільгових умовах. Свою злість він навіть не приховував.

Про інцидент у місцевій спільноті на Facebook повідомила мама дівчинки, яка "напоролася" на грубість водія маршрутки.

Так, жінка написала, що вона хоче дізнатися номер диспетчерської служби автобуса, на якому їхала її дочка. Мешканка Дніпра має намір залишити скаргу на водія і обурена його вчинком.

Дочка жінки їхала на автобусі №38 до школи, вона скористалася своїм учнівським квитком для пільгової оплати проїзду. Водій відреагував на це вельми дивно.

Чоловік дав дівчинці решту у 2 гривні монетами по 10 копійок. Все це він робив з єхидною посмішкою, після чого зронив грубу фразу на адресу школярки та інших дітей, які їздять по учнівськім проїзним.

"Їздять тут всякі з учнівським, так вам і буду здачу давати", - заявив водій.

Читайте такожУ Калуші мати підкинула новонародженого сина сусідам: хлопчик замерз на смертьЙмовірно, чоловік вирішив "карати" дітей за пільговий проїзд рештою у вигляді безлічі монет. Всім зрозуміло, що велика кількість дрібниці може приносити незручності, а діти і зовсім можуть розгубити всі гроші.

"Чому моя дитина повинна терпіти знущання неадеквата за гроші. Дитина в шоці, приїхала засмучена", - додала мама дівчинки.

До своєї скарги в соціальних мережах вона прикріпила фото автобуса і його номера. У коментарях користувачі пишуть, що диспетчерська служба повинна покарати водія, який настільки грубо "відірвався" на дитині.

На думку користувачів, багато працівників громадського транспорту "привласнюють" собі частину грошей, які пасажири дають за проїзд. А пільговики і школярі позбавляють недобросовісних водіїв такої можливості, від чого вони і зляться.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Дніпрі "домовитий" пенсіонер розкрадав пішохідну алею. Чоловік "по камінчику" розбирав доріжку і потрапив на фото.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко