Вибух у Дніпрі стався у четвер серед білого дня. В обласному центрі вибухнув автомобіль.

У Соборному районі Дніпра вибухнув автомобіль "Subaru", постраждав 36-річний водій.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, інформація про надзвичайну подію надійшла до правоохоронців у четвер, 2 вересня, близько 12:00.

За попередніми даними, вибух стався в салоні автомобіля "Subaru" в районі переднього пасажирського сидіння. Внаслідок події тілесні ушкодження отримав водій автомобіля.

"Водія доставлено до лікарні. Його життю нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події по вул. Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.

Нагадаємо, в Україні передбачено кримінальну відповідальність за умисне пошкодження чи знищення майна – це ст. 194 Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк