Встановлено, що прибуток ділків сягав 4 млн грн щомісячно.

Кіберполіція викрила групу людей з 10 осіб, які виготовляли та продавали тести з негативним результатом на коронавірусну інфекцію, а також паперові сертифікати про вакцинацію.

Як повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції, щомісячний прибуток ділків сягав 4 млн грн.

"10 осіб у соцмережах приймали замовлення щодо виготовлення ПЛР-тестів на коронавірус, а також COVID-сертифікатів. Замовники послуг не проходили жодних лабораторних досліджень та процедури щеплення, а лише надавали свої дані для оформлення документації. Серед клієнтів були й туристичні агенції. Вартість підробленого тесту становила 400 грн, а COVID-сертифікат коштував 1500 грн, однак представники турагенцій "перепродавали" їх за вищою ціною", - йдеться у повідомленні.

За даними кіберполіції, угруповання діяло близько року і за цей час встигло виготовити понад 40 тис. підроблених довідок та близько 500 підроблених сертифікатів. Щомісячний прибуток зловмисників сягав 4 млн грн. У своїй діяльності фігуранти незаконно використовували логотип медичної лабораторії та печатки різних медичних установ.

Крім цього, працівники поліції попередили продаж понад 100 фейкових сертифікатів про вакцинацію. Зловмисники напередодні прийняли замовлення на їхнє виготовлення.

Правоохоронці провели 23 обшуки за місцями мешкання фігурантів, їхніх автомобілях та в офісах, на території Київської, Харківської та Запорізької областей. В результаті вилучено комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки, грошові кошти, печатки та штампи медичних закладів, а також особисті печатки лікарів. Наразі поліцейські встановлюють їхнє походження.

До проведення обшуків також було залучено працівників полку поліції особливого призначення.

Сімох зловмисників, у тому числі організатора, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару), ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень. За скоєне зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Підробка COVID-документів: що відомо

На початку жовтня в Павлограді суд оголосив вирок лікарю за підробку сертифікатів. Суд зобов'язав лікаря виплатити штраф у розмірі 34 тис.грн, також його на рік позбавили права на діяльність за фахом.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що наприкінці вересня за фактами шахрайських дій з ковід-документами в Україні було розпочато 12 проваджень.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов висловив переконання, що медики за продаж підроблених сертифікатів вакцинації повинні бути позбавлені права займатися лікарською діяльністю.

Автор: Тамара Отовська