Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У метрополітені Харкова сталася нічна стрілянина через захисні маски. Стріляв колишній поліцейський.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Інцидент стався 17 листопада. У вагоні поїзду між колишнім співробітником податкової поліції ГУ ДПС в Харківській області та групою студентів виник словесний конфлікт з приводу носіння масок.

Чоловік зробив студентам зауваження щодо неправильного носіння масок, а вони у відповідь почали нецензурно лаятись в його адресу.

Читайте такожНа Хмельниччині сталася пожежа, загинули четверо дітейПісля виходу з вагона, на платформі станції метро "Держпром", конфлікт загострився і студенти почали штовхати чоловіка. Тоді він дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів. Він пояснив свої дії необхідною самообороною.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як поінформували у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області, внаслідок конфлікту за медичною допомогою звернувся 23-річний чоловік. Він отримав травму стопи. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

У поліції уточнили, що 44-річний чоловік стріляв із травматичного пістолета.

Раніше повідомлялося, що харків'янка звинуватила лікарів у смерті свого батька, який помер через коронавірус.

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Автори: Світлана Макринська, Людмила Жерновська