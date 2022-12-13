За перший тиждень грудня чадним газом отруїлося вже 97 людей, 14 померло. У ДСНС порадил придбати детектори чадного газу.

В Україні зростає кількість людей, які отруїлись чадним газом, а також смертей з цієї причини.

Посилаючись на статистику Міністерства охорони здоров'я, речник ДСНС України Олександр Хорунжий повідомив, що в листопаді в Україні отруїлися чадним газом 368 людей, з них 92 дітей. За його словами, 20 людей померли.

"Нам дали статистику по днях грудня до 7 числа, щоб побачити динаміку — 97 людей отруїлися, 25 дітей, 14 померло", - сказав він.

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За його словами, найбільше таких випадків зафіксовано у Львівській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Хорунжий наголосив, що генератори мають бути і використовуватися виключно на відкритому повітрі, подалі від віконних та дверних пройм. "Якщо є глуха стіна, допускається 1 метр. Якщо немає такої стіни — 6 метрів", - повідомив він.

Речник ДСНС також наголосив на необхідності придбання тільки сертифікованої продукції в ліцензованих точках продажу.

"Підключаємо не самостійно, а нехай це робить фахівець відповідний, щоб потім не було ні коротких замикань, ні пожеж. Заправляємо генератор "на холодну", а не під час його роботи. І ще одне важливе правило: майте при собі вогнегасник, щоб в разі початку пожежі її погасити", — наголосив Хорунжий.

Речник ДСНС зазначив, що отруєння чадним газом відбувається не тільки від генераторів, але й від пічного опалення.

"Треба подивитися, щоб не було тріщин на печі, треба прочистити димоходи, щоб труба могла пропускати чадний газ, дим, продукти згоряння. Перед пічним отвором треба покласти металевий лист, щоб вуглі не падали на підлогу", - сказав він.

За його словами, не потрібно залишати печі, котли без нагляду.

Також Хорунжий порадив придбати на ринку детектори чадного газу. У разі перевищення концентрації небезпечного газу він сигналізуватиме про небезпеку.

Ситуація в українській енергосистемі

Українці змушені активно користуватися альтернативними джерелами електропостачання й опалення через масовані ракетні удари росіян, спрямовані на критичну інфраструктуру.

Це призводить до зростання кількості інцидентів, пов'язаних із порушенням правил експлуатації й техніки безпеки генераторів, газових балонів та інших джерел живлення й тепла.

Раніше в ДСНС уже попереджали українців, що користуватися генераторами у квартирах категорично заборонено, оскільки через використання в їхній роботі легкозаймистих речовин - бензину та газу - виділяються токсичні продукти горіння. Вони можуть проникати у будинок через вікна, тож генератори слід не ближче ніж за 6 метрів від житлового будинку.

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