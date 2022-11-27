Дідусь пішов перевіряти генератор та довго не повертався додому.

В Одеській області через отруєння чадним газом загинули пенсіонер та його 14-річний онук. Передбачається, що люди отруїлися через несправний генератор.

Як повідомили місцеві Телеграм-канали, НП сталася в населеному пункті Лиманка - загинули 77-річний чоловік та його онук. У їхньому гаражі працював генератор, а коли в будинку зникло світло, дідусь пішов його перевірити.

Пенсіонер довго не повертався і тому підліток теж подався до гаража, щоб з'ясувати, що сталося. Побачивши дідуся, що лежить на підлозі, викликав швидку допомогу. Сусіди загиблих припускають, що хлопчик не зрозумів, що сталося, і тому залишився поруч із родичем, не спробувавши витягнути його назовні.

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За даними очевидців, швидка допомога прибула, але її ніхто не зустрів – тож медики поїхали. Через деякий час тіла пенсіонера та підлітка в гаражі виявили рідні.

Нещасні випадки в Україні

Нещодавно стало відомо, що на Одещині під час пожежі загинули троє чоловіків. Загоряння сталося в одноповерховому приватному житловому будинку, згодом пожежники виявили тіла загиблих.

Окрім цього, 25 листопада стало відомо, що на Київщині дві сім'ї отруїлися чадним газом. Постраждала 4-річна дитина. Одна з родин використовувала генератор у приміщенні.

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